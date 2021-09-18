В Петербурге явка на выборах в Госдуму за первый день составила 12%. Это сообщили сегодня в городской избирательной комиссии, — передает Интерфакс. На выборах в законодательное собрание города явка оказалась чуть меньше. Выборы в Петербурге, как и по всей России, завершатся завтра вечером.

