Издание «Кавказский узел» сообщает, что в Волгограде полиция силой выдворила с участка члена избирательной комиссии. Владимир Кругляков утверждает, что заметил нарушение при оформлении избирателей, которые проголосовали на дому. Он пытался написать жалобу, к нему подошел неизвестный и стал угрожать, а потом вмешались полицейские.