Издание «Кавказский узел» сообщает, что в Волгограде полиция силой выдворила с участка члена избирательной комиссии. Владимир Кругляков утверждает, что заметил нарушение при оформлении избирателей, которые проголосовали на дому. Он пытался написать жалобу, к нему подошел неизвестный и стал угрожать, а потом вмешались полицейские.
2021-09-18T11:34:38+03:00
2021-09-18T11:34:47+03:00
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11:34, 18 сентября 2021
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У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…