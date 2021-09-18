В Москве две трети избирателей, которые записались на электронное голосование, поучаствовали в выборах. Это почти миллион четыреста тысяч человек, — сообщил глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. По данным штаба, в первый день общая явка в Москве с учетом интернет-голосования составила 23%. Этим утром в эфире телеканала «Москва 24» назвали победителей розыгрыша десяти квартир среди участников электронного голосования.

Удобство дистанционного голосования отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который сегодня сказал, что проголосовал онлайн. Ранее это сделал глава государства Владимир Путин.