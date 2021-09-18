Министерство культуры запретило показывать в России фильм режиссёра Пола Верховена «Искушение».

Ведомство отказалось выдать прокатное удостоверение эротической драме, до этого с успехом показанной на Каннском кинофестивале. Приказ с подписью замминистра культуры Сергея Обрывалина опубликован на сайте министерства. Фильму «Искушение» как следует из документа, отказали на основании последнего пункта, который разрешает отклонить прокат в ряде случаев, определённых федеральными законами. О порнографии в нём речи не идёт, для этого предусмотрен другой пункт приказа. Новая работа режиссёра Пола Верховена, создателя фильмов Основной инстинкт, Робокоп и Звёздный десант, рассказывает о терзаниях итальянской монахини, живущей в эпоху Возрождения. Её посещают религиозные и эротические видения, она испытывает чувства к юной распутной послушнице. В картине как отмечали критики есть непристойные сцены, много голых женщин, масса кощунств и богохульств. В российских кинотеатрах фильм планировали показывать, начиная с 7 октября.

Права на картину были у компании Capella Film. Сначала ей отказали в прокате другой ленты «Неудачный трах, или Безумное порно» и разрешили показать после изменения названия. Фильм, победивший в этом году на кинофестивале Берлинаре, стал называться «Безумное кино для взрослых». Порно-сцены в нём закроют чёрными плашками, сообщает агентство ТАСС.