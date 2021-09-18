На некоторых улицах в центре Москвы сегодня заметно полицейское усиление. Оно наблюдается на фоне сообщений о несогласованной акции, анонсированной различными телеграм-каналами, чьи авторы накануне были арестованы.

По меньшей мере 4 автозака можно увидеть неподалеку от Пушкинской площади. Два из них стоят рядом с Нарышкинским сквером, позади Театра Мюзикла. Еще один – чуть выше по Страстному бульвару, рядом со зданием Мосгордумы. Оцеплен также небольшой участок проезжей части, непосредственно примыкающий к Пушкинской площади: там также стоит автозак и несколько полицейских машин. Но наиболее плотная группа силовиков находится сейчас на Большой Бронной, между «Макдональдсом» и Новопушкинским сквером. Этот участок перекрыт, там стоят, по меньшей мере, шесть автобусов Росгвардии. Правда, пока силовики массово на улицу не выходят. Не заметны пока и хоть сколько-нибудь массовые группы полицейских. Пушкинская площадь и Новопушкинский сквер живут своей обычной жизнью: они не огорожены никакими металлическими заборами, проход туда открыт.

Накануне суд в Москве поместил под стражу 4 человек, которых следствие считает авторами телеграм-канала «Что делать?» Их вменяют статью о склонении к массовым беспорядкам. До момента ареста обвиняемых в публичном пространстве о них ничего не было известно.