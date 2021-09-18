Жители непризнанной ДНР принимают участие в выборах в Госдуму с помощью электронного голосования, — пишет «Российская газета». Местные власти называют это историческим событием, поскольку на востоке Украины впервые выбирают депутатов нижней палаты российского парламента. Ранее российские власти раздали паспорта жителям территории Украины, которая неподконтрольна Киеву.
2021-09-18T11:05:29+03:00
2021-09-18T11:05:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:05, 18 сентября 2021
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У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…