Жители непризнанной ДНР принимают участие в выборах в Госдуму с помощью электронного голосования, — пишет «Российская газета». Местные власти называют это историческим событием, поскольку на востоке Украины впервые выбирают депутатов нижней палаты российского парламента. Ранее российские власти раздали паспорта жителям территории Украины, которая неподконтрольна Киеву.