В «Единой России» заявили, что почти 99% обращений к партии в первые сутки голосования оказались ложными. Заместитель секретаря Генсовета партии, сенатор Сергей Перминов заявил, что вчера была попытка создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях на выборах при голосовании. «Единоросс» утверждает, что абсолютное большинство из них не имеют никакого отношения к реальности, — передает ТАСС. В ситуационные центры «Единой России» в регионах накануне поступили 45 тысяч обращений. Независимые наблюдатели зафиксировали в первый день голосования более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах. Завершится голосование завтра вечером.
2021-09-18T10:38:38+03:00
2021-09-18T10:38:38+03:00
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10:38, 18 сентября 2021
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