Сегодня стартует кинофестиваль «Кинотавр». Фильмом открытия станет документальная лента «Нас других не будет» журналиста Петра Щепотинника, которая посвящена режиссеру Алексею Балабанову и актеру Сергею Бодрову-младшему. Жюри кинофестиваля в этом году возглавит актриса Чулпан Хаматова.