Сегодня стартует кинофестиваль «Кинотавр». Фильмом открытия станет документальная лента «Нас других не будет» журналиста Петра Щепотинника, которая посвящена режиссеру Алексею Балабанову и актеру Сергею Бодрову-младшему. Жюри кинофестиваля в этом году возглавит актриса Чулпан Хаматова.
2021-09-18T10:33:37+03:00
2021-09-18T10:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 18 сентября 2021
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