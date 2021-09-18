Алжирское телевидение сообщает о смерти бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики. Ему было 84 года, он руководил страной с 1999 по 2019 год. Бутефлика ранее изменил конституцию, чтобы обнулить ограничение максимального количества президентских сроков. После инсульта он с трудом говорил и передвигался в инвалидной коляске. Когда он собрался баллотироваться на пятый срок, это вызвало массовые протесты, после чего, под давлением армии, он ушел в отставку.