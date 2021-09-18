Власти Индии сообщили о рекорде вакцинации – за сутки были введены более 20 миллионов доз. Цифры несколько разнятся – от 23 до 25 миллионов, — пишут в твиттере члены индийского правительства. Местные СМИ отмечают, что рекорд был запланирован в честь дня рождения премьер-министра Нарендры Моди, которому накануне исполнился 71 год. По официальным данным, в Индии с населением в миллиард триста миллионов человек вакцинированы 63% жителей.