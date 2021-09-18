В Москве прошел первый розыгрыш десяти квартир среди участников электронного голосования. Победителей объявили в эфире телеканала «Москва 24». Сообщается, что в первом розыгрыше приняли участие более миллиона человек – это те, кто проголосовал накануне до 8 часов вечера.