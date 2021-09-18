В Москве прошел первый розыгрыш десяти квартир среди участников электронного голосования. Победителей объявили в эфире телеканала «Москва 24». Сообщается, что в первом розыгрыше приняли участие более миллиона человек – это те, кто проголосовал накануне до 8 часов вечера.
2021-09-18T10:31:25+03:00
2021-09-18T10:39:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 18 сентября 2021
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