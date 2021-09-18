В Вашингтоне сегодня ожидается митинг в поддержку фигурантов дела о захвате Капитолия. Из-за этого вокруг здания Конгресса вновь поставили металлические ограждения.

Сегодня днем сторонники бывшего президента США Дональда Трампа соберутся на капитолийском холме, чтобы потребовать освобождения арестованных участников насильственного захвата Капитолия 6 января и прекратить уголовное их преследование. Митинг организован бывшим сотрудником штаба Трампа и называется «справедливость для 6 января». Бывший президент акцию протеста публично поддержал. С момента атаки, которая поставила под угрозу жизни конгрессменов, сенаторов и даже тогдашнего вице-президента Майка Пенса и привела к смерти пяти человек и четверых полицейских, нарратив внутри республиканской партии в отношении тех событий претерпел сильные изменения, благодаря усилиям Дональда Трампа — большинство республиканских конгрессмненов сегодня или преуменьшают роль и последствия захвата Капитолия, или же вовсе называют действия толпы актом героизма и патриотизма. Ультраправый конгрессмен Мэдисон Кэторн и вовсе назвал арестованных или уже приговоренных к наказанию мятежников «политическими заключенными». Конгрессмен Пол Госар обвинил правоохранительные органы в преследовании «мирных патриотов и законопослушных граждан». В преддверии сегодняшнего митинга законопослушных патриотов Пентагон одобрил дислокацию ста офицеров Нацгвардии по запросу полиции Капитолия, если эти силы понадобятся для сдерживания толпы. Конгрессменам рекомендовано не приходить сегодня на работу. Власти не исключают вероятность совершения насильственных актов.

По делу о захвате Капитолия проходят обвиняемыми около 600 человек.