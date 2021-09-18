Франция отзывает послов из Австралии и Соединённых штатов после появления нового альянса. Париж обвинил партнёров в нарушении договорённостей.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан по просьбе президента возвращает для консультаций глав диппредставительств в Вашингтоне и Канберре. Об этом говорится в публикации на сайте МИДа. Там сказано, что это решение связано с недавним отказом Австралии от программы по подводным лодкам, которую она вела с Францией с 2016-ого года, а также с объявлением о возможном начале нового сотрудничества в этой же сфере с Соединёнными Штатами. Такую перемену планов в ведомстве назвали неприемлемым поведением для союзников и партнёров, а ранее глава министерства назвал её «ударом в спину». Дело в том, что Франция теряет рекордный контракт на шестьдесят шесть миллиардов долларов за поставку двенадцати субмарин.

Австралия ранее на этой неделе отказалась от этих договорённостей из-за появления нового оборонного альянса AUKUS, в который, помимо неё, входят Соединённые Штаты и Великобритания. Предполагается, что трёхстороннее партнерство нужно для обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Также, этот союз может позволить Австралии впервые построить собственные атомные лодки, а не закупать субмарины у третьих стран.

Ранее появление нового альянса раскритиковали и в Пекине. В китайском МИДе объявили, что серьёзно подрывает стабильность в регионе.