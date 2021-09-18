В Москве в первый день голосования аннулировали 8 урн с бюллетенями, — сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами. Глава штаба и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов добавил, что все урны были переносными ящиками, которые использовались для надомного голосования. Были аннулированы голоса 243 человек. По данным штаба, явка на выборах в Госдуму в Москве с учетом онлайн голосования за первый день составила 23%. Завершатся выборы завтра вечером.
2021-09-18T10:03:38+03:00
2021-09-18T10:03:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:03, 18 сентября 2021
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