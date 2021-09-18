Z Архив новостей новости
5 11 6 1589
10:02, 18 сентября 2021

Мессенджер Телеграм заблокировал бот «Умного голосования»

Мессенджер Телеграм заблокировал бот «Умного голосования».
Основатель сервиса Павел Дуров написал в своем Телеграм-канале, что ограничения необходимы для обеспечения «дней тишины» во время проведения выборов в ГосДуму. Между тем соратник политика Алексея Навального Вячеслав Гимади сказал, что сам бот скорее электоральная стратегия, нежели агитация.
Большая часть публикации Павла Дурова отдана теме блокировке приложения «Навальный» в магазинах приложений для телефонов Apple и Google. С таким требование к иностранным корпорациям обращались российские власти. Как писала газета New York Times, фактически оно было выполнено только после того, как компаниям пригрозили возбуждением уголовного дела. Дуров пишет, что приложение должно следовать тенденции, чтобы остаться в электронных магазинах, хотя претензий к Телеграмму не было
Интернет-издание Медиазона отмечает, что программа, которая называет кандидатов на выборах, рекомендуемых сторонниками политика Алексея Навального перестала работать спустя полчаса после публикации поста. Фейковые боты «Умного голосования» по-прежнему доступны.

На днях на некоторое время оказался заблокирован сервис Google Docks после публикации в нем списка кандидатов, которых рекомендуют сторонники Алексея Навального. В Роскомнадзоре уверяют, что не имеют к этому отношения. Теперь соратники политика называют имена кандидатов «Умного голосования» в YouTube и Twitter, которые пока не заблокированы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Российский МИД назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году «освободительным походом» «Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в информационном сообщении ведомства…

5 280 6 25364 17.09
Новости

Стало известно о смерти судьи Натальи Репниковой, которая заменила Навальному условный срок на реальный Первым о ее кончине написал в Твиттере депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин…

5 64 6 34825
Блоги

+ Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины…

5 55 6 6946 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Один урок 11 сентября Как бы ни прозрачно было происходящее, как бы ни глубоко и открыто не проводилось расследование, трагедия — это просто хворост и розжиг мозгового пожара для кого-то…

5 78 6 25359 11.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 120 6 20800 13.09
Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 114 6 20309 15.09
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и расстрел Белого дома Все члены президентской семьи отчётливо понимали, что один бронетранспортёр не спасёт в случае проигрыша. Да и десять бронетранспортёров не спасут. И никакая охрана не спасёт…

5 97 6 17751 17.09
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…

5 36 6 7119 17.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова (власти считают иноагентом)

Мое самое последнее об «Умном голосовании» Участие избирателей в выборах в Госдуму по шаблону «Умного Голосования» официально названную цель этого проекта не обеспечивает, но при этом парадоксальным образом обеспечивает рост политического авторитета самого Навального…

5 43 6 9215 15.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Такие дорогие объятья 28 союзных программ. Зачем это Лукашенко — понятно. Но зачем это России?...

5 130 6 63189 11.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Малые партии дают бой А вот КПРФ и ЛДПР меняться явно не хотят. В итоге основными бенефициарами от падения рейтинга «Единой России» становятся малые партии…

5 37 6 18388 11.09
Блоги

+ «Прошу у вас снисхождения и милосердия» 02:23 «Прошу у вас снисхождения и милосердия» Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову…

5 183 6 46025 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Петиция. Мы требуем отмены законов об «иноагентах» Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод…

5 59 6 15111 14.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 123 6 32279 14.09
Блоги

+ «Это не один, не два — несколько десятков человек» 00:23 «Это не один, не два — несколько десятков человек» Владимир Путин подчеркнул, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции…

5 116 6 32374 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Очередь к избирательному участку в Москве 01:08 Очередь к избирательному участку в Москве Тротуары узкие, некоторые люди стоят на проезжей части…

5 213 6 58495 17.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Скончалась судья, которая постановила заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный Наталья Репникова работала в Симоновском суде Москвы, о ее смерти пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу инстанции

6 7736
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Преемника у Путина по определению нет. Вот какой преемник может быть у Господа Бога Саваофа? Ответ: сама постановка вопроса о преемнике Господа Бога является богохульством…

5 40 6 86897 11.09
#слушать 48:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3590 12.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Путин на карантине Пройдут выборы, с народом можно будет уже не заигрывать. И вот тогда вполне возможны радикальные меры, которые вам совсем не понравятся…

5 51 6 126232 13.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 146 6 96926 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9259147
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5027152

Сегодня в эфире