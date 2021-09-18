Мессенджер Телеграм заблокировал бот «Умного голосования».

Основатель сервиса Павел Дуров написал в своем Телеграм-канале, что ограничения необходимы для обеспечения «дней тишины» во время проведения выборов в ГосДуму. Между тем соратник политика Алексея Навального Вячеслав Гимади сказал, что сам бот скорее электоральная стратегия, нежели агитация.

Большая часть публикации Павла Дурова отдана теме блокировке приложения «Навальный» в магазинах приложений для телефонов Apple и Google. С таким требование к иностранным корпорациям обращались российские власти. Как писала газета New York Times, фактически оно было выполнено только после того, как компаниям пригрозили возбуждением уголовного дела. Дуров пишет, что приложение должно следовать тенденции, чтобы остаться в электронных магазинах, хотя претензий к Телеграмму не было

Интернет-издание Медиазона отмечает, что программа, которая называет кандидатов на выборах, рекомендуемых сторонниками политика Алексея Навального перестала работать спустя полчаса после публикации поста. Фейковые боты «Умного голосования» по-прежнему доступны.

На днях на некоторое время оказался заблокирован сервис Google Docks после публикации в нем списка кандидатов, которых рекомендуют сторонники Алексея Навального. В Роскомнадзоре уверяют, что не имеют к этому отношения. Теперь соратники политика называют имена кандидатов «Умного голосования» в YouTube и Twitter, которые пока не заблокированы.