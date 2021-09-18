Франция отозвала своих послов из США и Австралии после срыва многомиллиардной сделки. Глава дипмиссии в Канберре назвал действия Австралии преступлением и предательством, — пишут местные СМИ. Австралия, Великобритания и США в среду объявили о создании оборонного партнерства. В рамках соглашения Австралия намерена построить 8 атомных подлодок. Из-за этого страна разорвала крупнейший в своей истории военный контракт с Францией.
2021-09-18T09:36:53+03:00
2021-09-18T09:36:53+03:00
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09:36, 18 сентября 2021
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У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…