Франция отозвала своих послов из США и Австралии после срыва многомиллиардной сделки. Глава дипмиссии в Канберре назвал действия Австралии преступлением и предательством, — пишут местные СМИ. Австралия, Великобритания и США в среду объявили о создании оборонного партнерства. В рамках соглашения Австралия намерена построить 8 атомных подлодок. Из-за этого страна разорвала крупнейший в своей истории военный контракт с Францией.