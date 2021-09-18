Американский магнат в сфере недвижимости Роберт Дартс признан виновным в убийстве 21-летней давности. Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, присяжным суда Лос-Анджелеса понадобилось три дня, чтобы вынести вердикт. Теперь 78-летнему бизнесмену грозит пожизненный срок. Он случайно признался в совершении нескольких убийств 6 лет назад во время съемок документального сериала.
2021-09-18T09:36:11+03:00
2021-09-18T09:36:11+03:00
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09:36, 18 сентября 2021
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