В Петербурге сегодня в пять утра катер столкнулся с опорой моста и затонул. Как сообщили в Следственном комитете, на борту находились 4 человека, трое из них госпитализированы. Ведется доследственная проверка, — передает ТАСС.
В Петербурге сегодня в пять утра катер столкнулся с опорой моста и затонул
В Петербурге сегодня в пять утра катер столкнулся с опорой моста и затонул. Как сообщили в Следственном комитете, на борту находились 4 человека, трое из них госпитализированы. Ведется доследственная проверка, — передает ТАСС.