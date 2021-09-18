«Аэроэкспрессы», которые ходят от Киевского вокзала в аэропорт «Внуково», сегодня отменены. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге, — передает ТАСС. Пассажирам рекомендуют воспользоваться метро с пересадкой на наземный транспорт. Завтра «аэроэкспрессы» возобновят работы по стандартному графику.
2021-09-18T09:35:32+03:00
2021-09-18T09:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 18 сентября 2021
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У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…