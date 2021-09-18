«Аэроэкспрессы», которые ходят от Киевского вокзала в аэропорт «Внуково», сегодня отменены. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге, — передает ТАСС. Пассажирам рекомендуют воспользоваться метро с пересадкой на наземный транспорт. Завтра «аэроэкспрессы» возобновят работы по стандартному графику.