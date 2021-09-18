Семья актера Алексея Баталова требует убрать его имя из названия благотворительного фонда. Кроме того, вдова и дочь артиста настаивают на взыскании с актрисы Натальи Дрожжиной более 14 миллионов рублей. Как передает ТАСС, иск направлен в Дорогомиловский суд Москвы. Ранее родственники Алексея Баталова судились с Дрожжиной из-за наследства.