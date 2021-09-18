Семья актера Алексея Баталова требует убрать его имя из названия благотворительного фонда. Кроме того, вдова и дочь артиста настаивают на взыскании с актрисы Натальи Дрожжиной более 14 миллионов рублей. Как передает ТАСС, иск направлен в Дорогомиловский суд Москвы. Ранее родственники Алексея Баталова судились с Дрожжиной из-за наследства.
2021-09-18T09:35:02+03:00
2021-09-18T09:35:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2905662-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:35, 18 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…