Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Пола Верховена «Искушение». Как пишет издание «Бюллетень кинопрокатчика», приказ был подписан накануне. Причина в нем не указана. Издание отмечает, что ведомство все же не усмотрело пропаганду порнографии в эротической драме классика кино, поскольку иначе это было бы указано в приказе. Пол Верховен – автор таких фильмов, как «Звездный десант», «Робокоп» и «Основной инстинкт».

