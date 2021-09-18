В Екатеринбурге этим утром на 10 участках сломались комплексы обработки избирательных бюллетеней, — пишет «Новая газета». По словам одного из наблюдателей, сейчас на этих участках используют обычные урны. Причины сбоя не названы.
2021-09-18T09:34:13+03:00
2021-09-18T09:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 18 сентября 2021
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