Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может заработать за первый сезон 30 миллионов евро

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может заработать за первый сезон 30 миллионов евро. Это подсчитала газета L’Equipe. За три сезона игрок может получить более 110 миллионов евро. Ранее клуб «Барселона» не смог продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений.