Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может заработать за первый сезон 30 миллионов евро

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может заработать за первый сезон 30 миллионов евро. Это подсчитала газета L’Equipe. За три сезона игрок может получить более 110 миллионов евро. Ранее клуб «Барселона» не смог продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений.
2021-09-18T09:06:51+03:00
2021-09-18T09:06:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2905654-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:06, 18 сентября 2021
Загрузка комментариев...