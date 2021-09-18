В ООН предупреждают, что, несмотря на международные усилия, потепление будет катастрофическим. Специалисты организации изучили климатические планы более ста государств и пришли к выводу, что многие из них двигаются в неправильном направлении, — передает британская медиакомпания Би-би-си. Эта тема станет основной на климатической конференции ООН, которая пройдет в ноябре в Глазго.