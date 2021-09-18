В ООН предупреждают, что, несмотря на международные усилия, потепление будет катастрофическим. Специалисты организации изучили климатические планы более ста государств и пришли к выводу, что многие из них двигаются в неправильном направлении, — передает британская медиакомпания Би-би-си. Эта тема станет основной на климатической конференции ООН, которая пройдет в ноябре в Глазго.
2021-09-18T09:05:52+03:00
2021-09-18T09:06:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:05, 18 сентября 2021
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