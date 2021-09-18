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09:05, 18 сентября 2021

В Латвии граждане выйдут на акцию против обязательной вакцинации в стране

В Латвии граждане выйдут на акцию против обязательной вакцинации в стране.
Как ожидается, акция пройдет на набережной в Риге. Граждане недовольны тем, что власти намерены всех вакцинировать, тех кто откажется это делать ждут серьезные ограничения.
За несколько дней до планируемого митинга одна из политиков вручила президенту страны ультиматум от имени всего народа. В документе говорится, что иммунизация должна быть исключительно добровольной, а сам принцип разделения людей на привитых и непривитых назван сортировкой людей.
Кроме того, в ультиматуме призывают выразить вотум недоверия нынешнему правительству и собрать новое. Если же президент не выполнит требования народа до конца месяца, подчеркивает автор документа, он будет досрочно освобожден от занимаемой должности.

Президент Латвии Эгилс Левитс пока никак не отреагировать на претензии граждан. Акция протеста состоится в 13 часов по местному времени.


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