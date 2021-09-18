По данным столичного штаба по наблюдению за выборами, общая явка в Москве в первый день выборов составила 23%. По словам главы штаба Алексея Венедиктова, эта цифра включает как избирателей, проголосовавших традиционно, так и тех, кто сделали это через интернет, — передает Интерфакс. Голосование на выборах в Госдуму различных уровней завершится в России 19 сентября. Независимые наблюдатели зафиксировали более двух тысяч сообщений о возможных нарушениях.
2021-09-18T09:01:19+03:00
2021-09-18T09:01:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:01, 18 сентября 2021
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