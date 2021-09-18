Корабль Crew Dragon с космическими туристами этой ночью должен вернуться на Землю. Примерно в 2 часа по московскому времени, он совершит посадку у побережья американского штата Флорида, — сообщила компания Space X. Это ее первая полностью коммерческая миссия на орбите. Полет оплатил миллиардер Джаред Айзекмен, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц. На борту также детский врач, профессор геологии и сотрудник компании Lockheed Martin. Сейчас корабль находится на орбите, которая значительно выше орбиты МКС.