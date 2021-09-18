В Русском географическом обществе сообщили, что нашлась пропавшая в Томской области экспедиция. Ее участники вышли на связь по спутниковому телефону, — передает ТАСС. Группа из 9 человек пропала неделю назад в болотистой местности. Оказалось, что у них возникли проблемы с техникой и им пришлось сменить маршрут.