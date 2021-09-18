Российский бизнесмен Олег Тиньков достиг соглашения с американским министерством юстиции. Это следует из документов, которые накануне были опубликованы на сайте суда в Калифорнии. Там говорится, что стороны просят назначить на 1 октября судебные слушания, на котором будут представлены договоренности относительно признания Олегом Тиньковым своей вины, — передает ТАСС. Основатель «Тинькофф-банка» подозревается в США в нарушении налогового законодательства. По данным следствия, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013-ом году. Вопрос об экстрадиции Тинькова в США суд Лондона рассмотрит 14 октября.
2021-09-18T08:36:19+03:00
2021-09-18T08:36:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 18 сентября 2021
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