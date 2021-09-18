Независимые наблюдатели сообщили, что сегодня в Москве семь избирательных участков открылись раньше срока. К ним выстроились очереди из сотрудников Росгвардии. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Максим Реут пояснил новостному агентству «Москва», что командование Росгвардии попросило на отдельных участках перенести начало голосования на 6 часов, чтобы проголосовали те военнослужащие, которые сегодня и завтра должны следить в столице за общественным порядком.
2021-09-18T08:35:41+03:00
2021-09-18T08:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 18 сентября 2021
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