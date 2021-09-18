Администрация мессенджера Telegram заблокировала бот «Умного голосования». Основатель сервиса Павел Дуров написал, что мессенджер с этого дня ограничивает работу ботов, связанных с агитацией, из-за «дней тишины». Речь идет о специальной программе, которая называет кандидатов на выборах, рекомендуемых сторонниками политика Алексея Навального. При этом фейковые боты «Умного голосования» по-прежнему работают. Накануне компании Google и Apple все-таки удалили из своих магазинов приложение «Навальный», в которое встроена функция «Умного голосования». По словам источников, американские корпорации, которые сначала отказывались это сделать, так поступили только под угрозой уголовного преследования своих сотрудников в России.