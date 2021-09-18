Министерство культуры России отказало в прокатном удостоверении эротической драме Пола Верховена «Искушение». О причинах такого решения в приказе ведомства не говорится. Лента должна была выйти в России 7 октября, о чем сообщал официальный трейлер картины. Новая работа известного режиссера рассказывает о жизни монахини XVII века, которую посещают религиозные и эротические видения.

Права на картину в России получила компания Сapella Film. Совсем недавно у другого ее фильма также возникли проблемы с прокатом. Министерство культуры отказывалось выдавать удостоверение лауреату Берлинского кинофестиваля, румынской комедии «Неудачный трах, или Безумное порно», обвинив ленту в пропаганде порнографии. В итоге фильм разрешили после цензурных правок и смены названия.

Пол Верховен известен как создатель боевиков «Вспомнить все», «Звездный десант», «Робокоп», эротического триллера «Основной инстинкт».