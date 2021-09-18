Сегодня в России – второй из трех дней голосования на выборах в Госдуму. По итогам первого был зафиксирован ряд жалоб: как от наблюдателей – на традиционных участках, так и от интернет-пользователей – на электронное голосование.

Электронное голосование в этом году доступно в Москве, Севастополе, Мурманской, Нижегородской и еще трех областях Центральной России. Многие жители столицы, пытаясь с утра проголосовать через портал mos.ru вместо бюллетеня видели значок песочных часов и сообщение с просьбой подождать из-за перегрузки системы. Причем ожидание это у некоторых затягивалось на час и более.

В Мосгоризбиркоме подвисание системы объяснили большим наплывом голосующих. Только за первые три часа волеизъявление совершили 350000 москвичей, а к концу дня – миллион (всего на электронное голосование в Москве зарегистрировались полтора миллиона человек).

Кроме того, глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов отметил, что сайт дополнительно перегружен из-за фронтальной DDOS-атаки, хотя полностью обрушить сервера хакерам не удалось.

Большинство жалоб на ход традиционного голосования шло от наблюдателей из Петербурга – они зафиксировали и вбросы бюллетеней, и угрозы удалением наблюдателей, которые замечали нарушения. В Центризбиркоме, тем не менее, объявили, что серьезных нарушений по итогам первого дня не было.