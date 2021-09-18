Американские военные признали гибель мирных афганцев в результате авиаудара в Кабуле. Впрочем, первыми об этом говорили отнюдь не представители Пентагона.

Впервые том, что в машине, по которой американцы нанесли удар с помощью дрона, в ответ на теракт в кабульском аэропорту 26 августа, находился не террорист, а невиновные гражданские лица, включая семерых детей, сообщила газета Нью-Йорк Таймс, которая провела свое собственное расследование. Накануне Пентагон официально признал, что удар был нанесен по ложной цели, в результате чего был убит афганский гражданин Земари Ахмади, работавший на НКО в Кабуле, и его семья, включая семерых детей. Ахмади ожидал получение американской визы, чтобы покинуть контролируемый Талибаном (запрещенная в России организация) Афганистан и вывезти из страны свою семью. Взрывчаткой, которая по заявлениям военных, находилась в автомобиле Ахмади, оказались бутылки с водой, а вторичный взрыв во дворе дома Ахмади был взрывом газа, а не взрывчатых веществ, сообщила Нью-Йорк Таймс. Объявляя о фатальной ошибке американских военных, глава центрального военного командования США генерал Кеннет Меккензи выразил глубокие соболезнования семье и друзьям погибших. «Это была ошибка и я несу полную ответственность», заявил Маккензи.

Американцы нанесли удар с помощью дрона в ответ на теракт в аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и более ста пятидесяти афганцев. В причастности к этому обвинили одну из террористических группировок.