Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался на 85 году жизни

Он руководил страной два десятка лет и ушел в отставку больше двух лет назад на фоне масштабных протестов. В последние годы пребывания у власти политик имел серьезные проблемы со здоровьем, он передвигался лишь с посторонней помощью на инвалидной коляске и редко появлялся на публике. Массовые протесты, которые привели к отставке Бутефлики начались после того, как было объявлено, что президент собирается участвовать в очередных выборах.

