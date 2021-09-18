Центризбирком назвал штатным голосование в первый день думских выборов

В комиссии зафиксировали небольшое число нарушений, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты, рассказал представитель ЦИКа агентству РИА Новости. Явка в итоге по России составила почти 17%. Между тем ряд партий, как пишет газета РБК, уже пожаловались на сообщения с мест о массовом подвозе избирателей-бюджетников и т.н. «каруселях», недопуске наблюдателей. Кроме того, ряд наблюдателей обращают внимание на массовый характер надомного голосования.