Американские военные признали ответственность за гибель мирных граждан при ударе с воздуха в Кабуле

В министерстве обороны страны назвали случившееся ошибкой и принесли извинения. Ведомство ведет консультации по вопросу о компенсациях родственникам погибших. Министр поручил провести тщательное расследование. В конце августа американский беспилотник нанес удар по автомобилю в Кабуле. Целью американских военных были причастные к теракту возле кабульского аэропорта. В результате атаки, как сообщается, погибли 10 мирных жителей, в том числе 7 детей.