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07:06, 18 сентября 2021

Крупный бизнес, как ожидается, обсудит с правительством изменения в налогообложении

Не исключено, что власти уже сегодня объявят о своих планах.
Речь идет о возможном повышении налога на добычу полезных ископаемых – в первую очередь оно коснется металлургических компаний и производителей удобрений. Как отмечает источник агентства ТАСС, это основной вариант, при этом отрасль выступает против, считая, что логичнее поднять налог на прибыль. Между тем министерство финансов ранее предлагало привязать налог на добычу ископаемых к цене на сырье на зарубежных рынках, а также к объему добытой руды. При том, что ставка на некоторые виды ископаемых с начала года уже поднялась в 3,5 раза, в ведомстве считают, что она все еще не дотягивает до мировых стандартов, отмечает интернет-издание РБК. Представители крупного бизнеса и правительство на этой неделе уже обсуждали подобную инициативу: во встрече участвовали акционеры таких компаний, как «Северсталь», «Норникель», «ФосАгро», «Уралхим» и «Уралкалий».

Налоговые изменения в случае их принятия вступят в силу со следующего года.


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