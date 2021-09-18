Пропавшая в Западной Сибири экспедиция вышла на связь

Группа находится на северо-востоке Томской области, рассказал агентству ТАСС представитель регионального отделения Русского географического общества. До этого сообщалось, что последний раз с ними связывались неделю назад. В составе экспедиции – 9 человек, из них, по уточненным данным, двое членов РГО.