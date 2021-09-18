Пропавшая в Западной Сибири экспедиция вышла на связь

Группа находится на северо-востоке Томской области, рассказал агентству ТАСС представитель регионального отделения Русского географического общества. До этого сообщалось, что последний раз с ними связывались неделю назад. В составе экспедиции – 9 человек, из них, по уточненным данным, двое членов РГО.
2021-09-18T07:03:33+03:00
2021-09-18T07:03:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:03, 18 сентября 2021
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