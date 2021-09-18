В России сегодня второй день голосования на выборах депутатов Госдумы

Сама процедура проводится в три дня, власти объясняют это необходимостью снизить нагрузку на участки из-за пандемии коронавируса. Тем вне менее уже в первый день на некоторых из них, как рассказывали очевидцы, выстроились очереди. В частности, в Москве, как писало интернет-издание «Медиазона», бюджетников обязали проголосовать в первый день выборов и желательно в первой половине дня.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обратила внимание на недопустиммость таких очередей.

В Кремле назвали очереди на участки «абсолютно нормальной практикой» и не согласились с выводом о принуждении. Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает, что оппозиционно настроенные москвичи будут голосовать в последний день.

Кирилл Мартынов также предположил, что в субботу проголосуют нейтрально настроенные граждане, которые не испытывают давления