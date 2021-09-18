Владимир Путин воспользовался телефоном помощника для электронного голосования, пояснили в Кремле

Там напомнили, что у самого президента нет мобильного устройства. Путин проголосовал накануне. Тогда же журналисты обратили внимание, что на видео, которое распространила пресс-служба Кремля, у президента нет мобильного телефона, который необходим для того, чтобы воспользоваться электронным голосованием.