Второй день голосования на выборах депутатов Госдумы стартует сегодня в России

В ряде восточных регионов страны уже открылись избирательные участки. В этот раз голосование проводится в три дня, власти объясняют это необходимостью снизить нагрузку на участки из-за пандемии коронавируса. Тем вне менее уже в первый день на некоторых из них, как рассказывали очевидцы, выстроились очереди. В частности, в Москве, как писало интернет-издание «Медиазона», бюджетников обязали проголосовать в первый день выборов и желательно в первой половине дня. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что очереди на участках недопустимы, в них не соблюдается социальное дистанцирование, и призвала региональные избиркомы оперативно решать подобные проблемы. В Кремле назвали очереди на участки «абсолютно нормальной практикой» и не согласились с выводом о принуждении.



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