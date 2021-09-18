Легендарная советская шахматистка Нона Гаприндашвили будет судиться с Netflix из-за сериала о шахматах «Ход королевы»

Легендарная советская шахматистка Нона Гаприндашвили будет судиться с американской студией Netflix из-за сериала о шахматах «Ход королевы».

Все персонажи и события в сериале вымышленные, однако реальную Гаприндашвили действующие лица обсуждают – и в одной из реплик в последней серии утверждают, что она «никогда не играла с мужчинами». 80-летняя шахматистка расценила это как клевету и сексистское оскорбление. Ее адвокаты подали от ее лица иск в суд Лос-Анджелеса, в котором требуют компенсации 5 млн долларов и удаления реплики из сериала. Ремарку о своей подзащитной они называют «беспочвенным очернением репутации перед лицом многомиллионной аудитории».

Гаприндашвили, пятикратная чемпионка мира, действительно стала первой женщиной-гроссмейстером, и к 1968-му (год, в котором происходит действие сериала) встретилась с 59-ю шахматистами-мужчинами.

Представители Netflix пообещали отстаивать корректность сценария в суде и назвали иск несостоятельным.

Сериал «Ход королевы», снятый по роману Уолтера Тевиса 1983-го года, рассказывает историю Бет Хармон – девушки-шахматного вундеркинда времен Холодной войны. Ее роль в сериале исполняет актриса Аня Тейлор-Джой. Сериал завоевал два «Золотых голубса» и 18 номинаций на премию Эмми.