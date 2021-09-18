В Вашингтоне пройдет митинг в поддержку участников штурма Капитолия в январе этого года

Местная полиция уже обратилась за помощью к Министерству обороны США. В частности, они просят помощи со стороны Национальной гвардии в обеспечении безопасности на улицах города в связи с митингом. Кроме того, здание самого Капитолия оградят металлическими сооружениями.

6 января этого года группа протестующих ворвалась в Капитолий. Как тога уточнялось, то были сторонники Дональда Трампа, который тогда еще не сложил полномочия президента. Во время беспорядков полиции застрелила манифестантку, всего же результате протеста погибли 4 человека, еще почти 70 были арестованы. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Спустя некоторое время аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях, где он призывал своих сторонников не соглашаться с результатами президентских выборов, были заблокированы

Полиция Вашингтона ожидает, что на улицы выйдут около 700 человек. Организаторы митинга рекомендуют протестующим воздержаться от политических лозунгов.