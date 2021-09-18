Представители «Газпрома» отвергли обвинения европейских парламентариев

Концерн поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей, сказали агентству ТАСС в компании. Ранее группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию расследовать действия российской стороны. Они обвинили «Газпром» в причастности к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня. Стоимость тысячи кубометров в этом месяце поднималась до 970 долларов. Эксперты в качестве основных причин называли холодную погоду в Европе и ситуацию вокруг запуска газопровода «Северный поток-2».