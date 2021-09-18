Основатель ресурса Павел Дуров незадолго до этого написал, что принял решение ограничить на время голосования в России работу страниц с предвыборной агитацией. Он объяснил этот шаг требованиями закона. Он также напоминал, что корпорации Google и Apple удалили приложение «Навальный» с функцией «Умное голосование» из своих интернет-магазинов. Российские власти требовали блокировки приложения. Чиновники настаивали, что программа связана с организацией, которая была признана в России экстремистской.
Писатель и журналист Виктор Шендерович заметил в эфире «Эха», что технологические гиганты поступили прагматично:
На этой неделе представители Google и Apple присутствовали на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
Администрация мессенджера Telegram заблокировала сервис «Умное голосование» Алексея Навального
Основатель ресурса Павел Дуров незадолго до этого написал, что принял решение ограничить на время голосования в России работу страниц с предвыборной агитацией. Он объяснил этот шаг требованиями закона. Он также напоминал, что корпорации Google и Apple удалили приложение «Навальный» с функцией «Умное голосование» из своих интернет-магазинов. Российские власти требовали блокировки приложения. Чиновники настаивали, что программа связана с организацией, которая была признана в России экстремистской.