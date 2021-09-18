Восьмой тур чемпионата России по футболу откроется сегодня тремя матчами

В столице Башкирии клуб «Уфа» встречается с подмосковными «Химками». В другом матче самарские «Крылья Советов» на своем поле принимают «Ростов». «Краснодар» на выезде играет с грозненским «Ахматом». Матчи тура пройдут также в воскресенье и понедельник.
2021-09-18T05:06:51+03:00
2021-09-18T05:06:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 18 сентября 2021
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