Восьмой тур чемпионата России по футболу откроется сегодня тремя матчами

В столице Башкирии клуб «Уфа» встречается с подмосковными «Химками». В другом матче самарские «Крылья Советов» на своем поле принимают «Ростов». «Краснодар» на выезде играет с грозненским «Ахматом». Матчи тура пройдут также в воскресенье и понедельник.