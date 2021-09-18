Генсек ООН предупреждает об угрозе катастрофы из-за глобального потепления

Антониу Гутерриш призвал сократить объем выбросов в атмосферу на 45% к 2030 году. В противном случае, по его словам, уровень температуры может повыситься более чем на 2,5 градуса, что грозит обернуться катастрофой. Гутерриш опасается неудачи в реализации задач Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он призвал руководителей стран взять на себя ответственность. Необходимо больше амбиций в финансировании, адаптации и смягчении последствий, добавил генсек ООН.
2021-09-18T05:06:13+03:00
2021-09-18T05:06:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 18 сентября 2021
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