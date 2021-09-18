Присяжные в США признали виновным в убийстве близкой знакомой миллионера Роберта Дарста

На обсуждение вердикта понадобилось три дня, передает агентство АР. 78-летнему магнату в сфере недвижимости грозит пожизненное заключение. Срок должны будут назвать на заседании в середине октября. В 2015 году во время съемок документального сериала сам предприниматель случайно признался в совершении нескольких убийств. Бизнесмен подозревается в причастности к исчезновению своей первой жены Кэтлин 40 лет назад.