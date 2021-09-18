Совет Европы настоятельно призвал власти России выполнить решения ЕСПЧ

В частности, немедленно освободить Алексея Навального, отменить оспариваемые приговоры и выплатить компенсации жертвам преследований, пишет «Новая газета». В Страсбурге выразили «глубокое сожаление» задержкой ответов российских властей. На встрече Комитета министров на уровне постоянных представителей, рассмотрели состояние дел, которые касаются двух десятков государств — членов СЕ, в том числе шести которые относятся к России.